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Вернувшийся в Россию Швед ответил на вопрос о завершении карьеры

Швед о завершении карьеры: думаю, может до 40 лет поиграть
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российский баскетболист петербургского «Зенита» Алексей Швед заявил, что чувствует в себе силы продолжать карьеру до 40 лет. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Уже думаю, может, до 40 лет поиграть? Не могу сказать, что мне тяжело. Если летом хорошо работать, то все нормально. По‑прежнему могу быстро бежать, прыгать, забивать и отдавать. Силы есть», — заявил Швед.

18 января Швед вернулся в Единую лигу ВТБ.

36-летний Швед выступал в России за столичный ЦСКА и подмосковные «Химки». Вместе с армейцами он четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) играл за «Миннесоту», «Филадельфию», «Нью-Йорк» и «Хьюстон».

В составе национальной команды России выигрывал бронзовые награды Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011). Последним клубом Шведа стал китайский «Шаньси Лунгс», откуда он был отчислен.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что 19-летняя россиянка попала в женскую NBA.

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