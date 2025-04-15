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«Че ты здесь цирк устраиваешь?» Легенда «Спартака» назвал игрока «Динамо» клоуном

Бубнов назвал защитника махачкалинского «Динамо» Пальцева клоуном
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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов в эфире «Коммент Шоу» устроил перепалку с защитником махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентином Пальцевым.

«Я тебя мотивировал, да?! А чего без моей мотивации раньше ты не мог выиграть, что ли?! Теперь я тебя буду мочить каждую игру, чтобы у тебя мотивация была! И ты будешь выигрывать? Крути-крути, клоун! Че ты здесь цирк устраиваешь?!» — сказал Бубнов Пальцеву во время видеозвонка.

После победы над московским «Спартаком» Пальцев передал привет Бубнову, который «похоронил «Динамо» до игры и сказал, что у дагестанской команды нет шансов».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу махачкалинских динамовцев. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте. Медина не реализовал пенальти на 87-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб располагается на третьем месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на пять очков отстают от лидирующего «Краснодара» и на три — от идущего вторым «Зенита».

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил, что команда оказалась в нокдауне.

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