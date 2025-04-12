Экс-тренер «Спартака» заявил, что команда оказалась в нокдауне

Бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что в проигранном матче с махачкалинским «Динамо» команда оказалась в нокдауне после первого пропущенного мяча, передает «Чемпионат».

«Видимо, со стороны красно-белых произошла недооценка соперника. Накие команды, как «Динамо» Махачкала, нужно обыгрывать, оставляя все силы на поле. Однако «Спартак» оказался в нокдауне после первого пропущенного мяча», — сказал Ледяхов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на третьем месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на пять очков уступают лидеру — «Краснодару» и идут вровень с «Зенитом»

Ранее московский ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче РПЛ.