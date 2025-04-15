Ротенберг оценил дебют 19-летнего Демидова в НХЛ

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в своем Telegram-канале поздравил бывшего игрока клуба Ивана Демидова, который теперь выступает в НХЛ за «Монреаль Канадиенс».

«Ваня, мы тобой гордимся! Только вперед!» — написал Ротенберг.

15 апреля на арене «Белл Центр» новый клуб Демидова уступил «Чикаго Блэкхокс» в серии буллитов. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3.

Уже в первом периоде «Канадиенс» повели 2:0 — сначала Демидов ассистировал Алексу Ньюхуку на 6-й минуте, а затем отличился сам на 14-й минуте. На 19-й минуте Тайлер Бертуцци сократил отставание до минимума. Во втором отрезке равновесие восстановил Фрэнк Назар на 37-й минуте, а на 46-й Лукас Райхел вывел «Чикаго» вперед. В дополнительное время игру перевел точный бросок Юрая Слафковски на 58-й минуте. Единственный буллит в послематчевой серии реализовал Назар.

9 апреля сообщалось, что Демидов продолжит карьеру в «Монреале».

6 апреля СКА вылетел из Кубка Гагарина. Для петербургской команды этот результат стал худшим за последние 15 лет — в промежуток с 2011 по 2024 год армейцы всегда преодолевали первый раунд плей-офф КХЛ.

Ранее в «Монреале» восхитились дебютом Демидова.