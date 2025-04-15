В «Монреале» восхитились дебютом 19-летнего российского таланта

Пресс-служба клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» в социальной сети X (ранее Twitter) восхитилась дебютом 19-летнего россиянина Ивана Демидова.

«Ты волшебник, Иван Демидов», — говорится в подписи к видео с первой заброшенной шайбой хоккеиста.

15 апреля на арене «Белл Центр» новый клуб Демидова уступил «Чикаго Блэкхокс» в серии буллитов. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3.

Уже в первом периоде «Канадиенс» повели 2:0 — сначала Демидов ассистировал Алексу Ньюхуку на 6-й минуте, а затем отличился сам на 14-й минуте. На 19-й минуте Тайлер Бертуцци сократил отставание до минимума. Во втором отрезке равновесие восстановил Фрэнк Назар на 37-й минуте, а на 46-й Лукас Райхел вывел «Чикаго» вперед. В дополнительное время игру перевел точный бросок Юрая Слафковски на 58-й минуте. Единственный буллит в послематчевой серии реализовал Назар.

9 апреля сообщалось, что Демидов продолжит карьеру в «Монреале».

Хоккеист был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. Трое других россиян, выбранных в первом раунде — Антон Силаев был выбран под общим 10-м номером «Нью-Джерси Дэвилз», Егор Сурин — под 22-м номером «Нэшвилл Предаторз», и Матвей Гридин — под 28-м номером «Калгари Флэймз».

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