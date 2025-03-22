Президент РФБ раскрыл цель визита в США

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и бывший игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Андрей Кириленко рассказал о целях своей поездки в США. Его слова приводит «Чемпионат».

«Первое, это приглашение «Юты Джаз» на традиционный вечер. Второе, это Егор Демин и Влад Голдин, выступающие в «Мартовском безумии». Ну и встречи с разными функционерами. Параллельно встретиться с друзьями и коллегами», — заявил Кириленко.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что украинского баскетболиста сняли с поезда по пути в Латвию и отвезли в ТЦК.