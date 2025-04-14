Софья Муравьева ушла из Академии Плющенко

Академия Плющенко опубликовала в своих соцсетях заявление Софьи Муравьевой об отчислении.

«Прошу Вас отчислить меня из Академии с 11 апреля 2025 года по причине того, что я не должным образом исполняю свои обязанности и не соответствую требованиям тренерского состава», — написала в заявлении Муравьева.

Муравьева в сезоне-2022/23 стала серебряной медалисткой чемпионата России, что является ее наилучшим достижением. За год до этого на чемпионате России она завоевала бронзу. Еще два раза Муравьева не попадала в топ-3 на чемпионатах России.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Александр Мостовой назвал причину хейта Алины Загитовой.