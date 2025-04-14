«Это был удар»: чемпионка мира из России — о пропуске Олимпийских игр

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло рассказала в интервью «Газете.Ru», почему не смогла попасть на Олимпийские игры в Токио.

«Олимпийские игры — моя несбывшаяся мечта. Я готовилась к играм в составе сборной, когда объявили, что Олимпиада отменена (Игры в Токио были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. — «Газета.Ru»).

Это был удар, конечно. Я сделала две операции на коленных суставах, быстро восстановилась и настроилась на этот олимпийский цикл, но…

Я все равно считаю свой спортивный путь невероятно достойным. Я стояла на пьедестале чемпионата мира, поднимали флаг моей страны, звучал родной гимн — это была красивая точка в моей карьере», — сказала Стубайло.

Гимнастка объявила о завершении карьеры в 2022 году. Она сумела дважды стать чемпионкой мира в групповых упражнениях в составе сборной России, а также один раз выиграть Европейские игры.

Ранее Стубайло назвала Ирину Винер своим другом и гениальным тренером.