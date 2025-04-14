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В НХЛ рассказали, ведутся ли переговоры с Россией о проведении матча

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: мы не ведем переговоры с Россией о проведении матча
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Jeppe Gustafsson/Shutterstock/FOTODOM

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли опроверг слова министра спорта России Михаила Дегтярева о том, что ведутся переговоры о проведении матча между российскими и американскими хоккеистами НХЛ, передает «Чемпионат».

«Нет, это не так», — сказал Дэйли.

18 марта глава России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп одобрили идею матча сборных Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и НХЛ.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее Овечкин раскрыл, за кого бы сыграл в матче НХЛ и КХЛ.

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