Овечкин снова забил в НХЛ и обновил собственный рекорд

Овечкин обновил собственный рекорд в матче против «Коламбуса»

Российский нападающий Александр Овечкин забросил 896-ю шайбу за «Вашингтон Кэпиталз» и обновил собственный рекорд в матче против «Коламбуса».

Овечкин отличился на первой минуте данного противостояния. На момент написания материала матч еще не закончился и финальный результат еще неизвестен.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона». Овечкин превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Недавно Овечкин заявил на YouTube-канале Monumental Sports Network, что рассчитывал забросить 20 шайб в текущем сезоне.

Позже сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) выпустила эксклюзивную лимитированную коллекцию клюшек российского нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Ранее Овечкин назвал Вашингтон своим домом.