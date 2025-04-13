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Овечкин: думал, будет хорошо, если заброшу 20 шайб за сезон

Хоккеист Овечкин: думал, будет хорошо, если заброшу 20 шайб в этом сезоне
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин заявил на YouTube-канале Monumental Sports Network, что рассчитывал забросить 20 шайб в текущем сезоне.

«Когда начал думать, что дотянусь до рекорда Гретцки? Думаю, когда осталось пять или шесть голов. Перед началом сезона я думал, что если заброшу около 20 шайб, то будет хорошо», — сказал Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом». Встреча состоится 14 апреля.

Ранее «Вашингтон» потерпел самое крупное поражение в НХЛ с 2010 года.

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