Экс-футболист считает, что в «Спартаке» должны были наказать Медину после игры с «Динамо»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович должен исключить полузащитника Хесуса Медину из состава из‑за нарушения дисциплины в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если Барко лидер, забил в последнем матче пенальти, то как бы у тебя не выпрашивали пробить, ты должен сказать: «Мальчик, есть дисциплина, есть указания тренера». Я думаю, что здесь Медина должен идти на отчисление», — заявил Семшов.

Встреча, которая состоялась 11 апреля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу махачкалинских динамовцев. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте. Медина не реализовал пенальти на 87-й минуте.

В матче первого круга «Спартак» и махачкалинское «Динамо» сыграли со счетом 2:2.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на третьем месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на пять очков уступают лидеру — «Краснодару» и идут вровень с «Зенитом».

Ранее бывший игрок «Спартака» заявил, что у Станковича нет веса в команде.