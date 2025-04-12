Бывший игрок «Спартака»: у тренера Станковича нет веса в команде

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко заявил, что главный тренер команды Деян Станкович не имеет веса в команде из-за того, что в матче с махачкалинским «Динамо» пенальти пробивал Хесус Медина, которого Станкович не рассматривал в роли пенальтиста, передает «Чемпионат».

«Есть штатный пенальтист Барко. Это говорит о том, что футболисты «Спартака» не выполняют установку тренера. Станкович не имеет веса, если игроки сами принимают такие решения», — сказал Деменко.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу махачкалинских динамовцев. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте. Медина не реализовал пенальти на 87-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на третьем месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на пять очков уступают лидеру — «Краснодару» и идут вровень с «Зенитом»

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил, что команда оказалась в нокдауне.