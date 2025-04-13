«Ливерпуль» одержал очередную победу в чемпионате Англии

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энфилд», завершилась с результатом 2:1. На 18-й минуте счет открыл Луис Диас, а на 86-й — Эндрю Робертсон забил в свои ворота. Победный голом стал удар Вирджила Ван Дейка на 89-й минуте.

В турнирной таблице национального чемпионата «Ливерпуль» идет первым, имеет в активе 76 очков и опережает «Арсенал» на 13 баллов за шесть туров до конца. «Вест Хэм» идет на 17-й строчке с 35 очками.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее гол Артема Дзюбы принес «Акрону» победу над «Факелом» в РПЛ.