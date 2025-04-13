Мбаппе впервые получил красную карточку за грубый фол в матче чемпионата Испании

Мбаппе впервые удалили за грубый фол в матче «Реала» с «Алавесом» в Ла Лиге

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе впервые получил прямую красную карточку, грубо нарушив правила в матче 31-го тура против «Алавеса» в чемпионате Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

После просмотра видеоповтора, француз покинул поле — он сильно влетел в голень Антонио Бланко, однако сначала получил желтую карточку. Футболист «Алавеса» смог продолжить игру после оказания медицинской помощи.

Сообщается, что Мбаппе грозит дисквалификация на две-три игры.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Реала». Единственный гол забил Эдуардо Камавинга на 34-й минуте.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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