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Глава РФПИ рассказал о работе над возобновлением турниров UFC в РФ

Дмитриев: работа над возвращением в РФ турниров UFC уже идет
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UFC

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что в настоящее время ведется работа над возвращением турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Россию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Работаем над возвращением турниров UFC в Россию», — написал Дмитриев.

РФПИ является одним из партнеров «UFC Россия» и с 2018 года развивает индустрию смешанных боевых искусств в РФ.

До этого грузинский боец UFC Илия Топурия заявил, что не будет драться с Исламом Махачевым в России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Ведущие мировые промоушены смешанных единоборств (One FC, UFC, Bellator) не стали прислушиваться к МОК и продолжили допускать россиян к боям.

Ранее стало известно, согласился ли Махачев на бой с Топурией.

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