Грузинский боец UFC заявил, что не будет драться в России

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Илия Топурия заявил на YouTube-канале PBD Podcast, что не будет драться с Исламом Махачевым в России.

«Я не стану драться в России. Почему? В мире так много мест, где я мог бы подраться. Зачем проводить этот бой в России? Я буду драться с Махачевым в Испании или США», — сказал Топурия.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Топурия на турнире UFC 308 одолел представителя США Макса Холлоуэя. Бой завершился в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Топурия провел 16 поединков, одержав в них 16 побед.

Ранее стало известно, согласился ли Махачев на бой с Топурией.