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Олимпийский чемпион: Гашек не знает, что белорусы и украинцы — это тоже русские

Биатлонист Васильев: ученые не разделяют украинцев, русских и белорусов по крови
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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова чешского голкипера Доминика Гашека, который заявил, что дед Уэйна Гретцки имел украинские и белорусские корни, а не русские.

«Белорусы и украинцы — это тоже русские. Вряд ли сейчас есть такое понятие – «национально русский». Быть русским – это ментальность, образ жизни, культура, ценности русского человека», — сказал Васильев.

Также Васильев заявил, что даже ученые не разделяют украинцев, русских и белорусов по крови.

Уэйн Гретцки заявлял, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука побил русский хоккеист Александр Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Гашек заявил, что ему угрожает Дмитрий Медведев.

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