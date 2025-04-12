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Гашек заявил, что дед Гретцки не имел отношения к России

Чешский вратарь Гашек: дед Гретцки не имел отношения к России
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Михаил Фомичев/РИА Новости

Чешский экс-вратарь Доминик Гашек ответил на слова Уэйна Гретцки, который заявил, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука побил русский хоккеист Александр Овечкин, передает iSport..

«Его дед, насколько мне известно, был наполовину белорусом, наполовину украинцем. Так что он, скорее всего, не имел никакого отношения к России», — сказал Гашек.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин назвал имена тех, кто может побить его рекорд.

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