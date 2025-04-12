Гашек заявил, что ему угрожает Дмитрий Медведев

Чешский хоккеист Доминик Гашек отреагировал на пост в соцсетях бывшего президента России Дмитрия Медведева, который поздравил Александра Овечкина с рекордом по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге, а также написал, что теперь «ждем суицида от безумного чеха Гашека», передает ISport Blesk.

«Я потрясен, что бывший президент России публично угрожает мне, а наше министерство внутренних дел при этом не реагирует на эти заявления», — сказал Гашек.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек активно выступает с критикой Овечкина и России на фоне российской специальной военной операции на Украине.

Ранее Гашек заявил, что дед Гретцки не имел отношения к России.