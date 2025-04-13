Мостовой рассказал, из-за чего «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил в своем Telegram-канале, что московский «Спартак» заслуженно проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это просто сенсация. «Динамо» — большие молодцы. Уверен, до игры все говорили, что они проиграют, но вот как бывает в футболе. Они были лучше «Спартака», красно-белые просто недооценили их», — сказал Мостовой.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу махачкалинских динамовцев. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте. Медина не реализовал пенальти на 87-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на третьем месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на пять очков уступают лидеру — «Краснодару» и идут вровень с «Зенитом»

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил, что команда оказалась в нокдауне.