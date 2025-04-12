Экс-футболист сборной России: «Спартак» не такая мощная команда, чтобы биться за чемпионство

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что московский «Спартак» усложнил себе задачу в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), уступив махачкалинскому «Динамо», передает «Советский спорт».

«Получается, «Спартак» не такая мощная команда, чтобы биться за чемпионство. Но у нас в целом сейчас чемпионат без мощных команд, поэтому любой клуб может побороться за чемпионство», — отметил Булыкин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу махачкалинских динамовцев. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте. Медина не реализовал пенальти на 87-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на третьем месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на пять очков уступают лидеру — «Краснодару» и идут вровень с «Зенитом»

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил, что команда оказалась в нокдауне.