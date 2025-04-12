«Вашингтон» потерпел самое крупное поражение в НХЛ с 2010 года

«Вашингтон» без Овечкина потерпел самое крупное поражение в НХЛ с 2010 года

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде проиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:7.

В составе победителей точными бросками отметились Зак Веренски, Кент Джонсон, Шон Монахан, Коул Силлинджер, Джеймс ван Римсдайк, а также Адам Фантилли, оформивший дубль. В матче не принял участия игрок «Вашингтона» Александр Овечкин.

В последний раз «Вашингтон» проигрывал с разницей в семь шайб 13 декабря 2010, когда уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:7.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин рассказал, когда забьет 900-ю шайбу в НХЛ.