Овечкин пропустит следующий матч НХЛ

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» пропустит матч регулярного чемпионата против «Коламбуса». Ою этом в соцсетях рассказал главный тренер команды Спенсер Карбери.

Журналист Бэйли Джонсон отметил, что пропуск матча связан с усталостью Овечкина, а не с травмой. Российскому хоккеисту тренерский штаб «Вашингтона» решил предоставить отдых.

«Вашингтон» сыграет с «Коламбусом» 12 апреля. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин рассказал, когда забьет 900-ю шайбу в НХЛ.