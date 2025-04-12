«Рубин» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

«Рубин» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0 в матче РПЛ

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» обыграл московский «Локомотив».

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил Дардан Шабанхаджай. Ему удалось отличиться на 50-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает седьмое место, набрав 33 очка. «Локомотив» идет на шестой строчке, имея в активе 36 баллов. «Зенит» находится на второй строчке, набрав 47 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 47 очков. Красно-белые уже провели встречу 24-го тура РПЛ, уступив махачкалинскому «Динамо» (1:2).

В следующем матче РПЛ «Рубин» сыграет на выезде с московским «Динамо». Встреча состоится 20 апреля. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

«Локомотив» сыграет на своем поле с нижегородским «Пари НН». Матч состоится 19 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» в матче РПЛ.