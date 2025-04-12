Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Рубин» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

«Рубин» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0 в матче РПЛ
close
Александр Вильф/РИА Новости

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» обыграл московский «Локомотив».

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил Дардан Шабанхаджай. Ему удалось отличиться на 50-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает седьмое место, набрав 33 очка. «Локомотив» идет на шестой строчке, имея в активе 36 баллов. «Зенит» находится на второй строчке, набрав 47 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 47 очков. Красно-белые уже провели встречу 24-го тура РПЛ, уступив махачкалинскому «Динамо» (1:2).

В следующем матче РПЛ «Рубин» сыграет на выезде с московским «Динамо». Встреча состоится 20 апреля. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

«Локомотив» сыграет на своем поле с нижегородским «Пари НН». Матч состоится 19 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» в матче РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами