Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» в матче РПЛ

Московское «Динамо» сыграло вничью 1:1 с «Пари НН» в матче РПЛ
close
ФК «Динамо»

Московское «Динамо» на выезде не смогло переиграть «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:1.

На 59-й минуте счет в матче открыл игрок «Пари НН» Александр Трошечкин. Через 12 минут Ярослав Гладышев сравнял счет. На 90-й минуте матча игрок «Пари НН» Тьяго Весино не забил пенальти, попав в штангу.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место, набрав 43 очка. «Пари НН» располагается на 13 месте набрав 20 очков. Первое место занимает «Краснодар», имея в активе 52 очка. Петербургский «Зенит» находится на второй строчке, набрав 47 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 47 очков. Красно-белые уже провели встречу 24-го тура РПЛ, уступив махачкалинскому «Динамо» (1:2).

В следующем туре «Динамо» сыграет 20 апреля с казанским «Рубином». Встреча состоится 20 апреля. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

«Пари НН» 19 апреля встретится с московским «Локомотивом». Встреча пройдет 19 апреля. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

Ранее московский ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами