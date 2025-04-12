«Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» в матче РПЛ

Московское «Динамо» сыграло вничью 1:1 с «Пари НН» в матче РПЛ

Московское «Динамо» на выезде не смогло переиграть «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:1.

На 59-й минуте счет в матче открыл игрок «Пари НН» Александр Трошечкин. Через 12 минут Ярослав Гладышев сравнял счет. На 90-й минуте матча игрок «Пари НН» Тьяго Весино не забил пенальти, попав в штангу.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место, набрав 43 очка. «Пари НН» располагается на 13 месте набрав 20 очков. Первое место занимает «Краснодар», имея в активе 52 очка. Петербургский «Зенит» находится на второй строчке, набрав 47 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 47 очков. Красно-белые уже провели встречу 24-го тура РПЛ, уступив махачкалинскому «Динамо» (1:2).

В следующем туре «Динамо» сыграет 20 апреля с казанским «Рубином». Встреча состоится 20 апреля. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

«Пари НН» 19 апреля встретится с московским «Локомотивом». Встреча пройдет 19 апреля. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

Ранее московский ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче РПЛ.