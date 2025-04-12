В Киеве задержали экс-футболиста «Локомотива»

Бывшего футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева задержали в Киеве за езду в нетрезвом состоянии, передают украинские Telegram-каналы.

Отмечается, что спутница Алиева залезла на капот полицейской машины.

Самого Алиева на публикуемых видео не видно.

2 ноября 2024 года Алиева внесли в список террористов и экстремистов на сайте Росинформониторинга.

Причиной этому стало видео, в котором Алиев призывал расправляться с мирным населением в Курской области. Ролик он выложил 30 августа 2024 года. В тот же день в отношении Алиева было возбуждено уголовное дело.

Алиев, родившийся в Хабаровске, выступал за московский «Локомотив» в 2010 году. В составе железнодорожников он провел 27 матчей, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Однако уже в следующем сезоне игрок вернулся в киевское «Динамо». С 2014 по 2015 год Алиев выступал за махачкалинский «Анжи». В 2016 году он выступал за казахстанский «Тараз». После этого он окончательно вернулся на Украину, где играл за любительские клубы. в 2020 году он покинул украинскую команду «Джуниорс», которая стала последней в его карьере.

Ранее экс-игрока «Спартака» задержали в Москве за пьяный дебош.