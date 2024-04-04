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Экс-игрока «Спартака» задержали в Москве за пьяный дебош

SHOT: экс-игрока «Спартака» Ахмедова задержали за пьяный дебош

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ФК «Спартак Москва»

37-летний бывший футболист московского «Спартака» Камалутдин Ахмедов был задержан в Москве, потому что устроил пьяный дебош в кафе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Экс-игрок, находясь в нетрезвом состоянии, устроил потасовку в одном из кафе на Комсомольском проспекте. Персонал вызвал полицию, спортсмена доставили в отделение, где он продолжил ругаться с сотрудниками, пока не уснул.

На следующий день Ахмедов был удивлен тому факту, что проснулся в вытрезвителе. В своих действиях он раскаялся. Сотрудники правоохранительных органов провели с ним беседу, после чего отпустили домой.

Ахмедов начал свою спортивную карьеру с юношеского клуба «Анжи» в 1994 году, в 2002 — 2004 играл за основу «Спартака». Завершил карьеру в 2020 году в димитровсградской «Ладе».

3 апреля «Спартак» со счетом 1:2 в Москве проиграл петербургскому «Зениту» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. С момента рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл нулевую ничью с «Зенитом», потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2 и снова сыграл вничью с «Уралом» — 0:0. После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла.

Ранее экс-игрок сборной России обвинил «Спартак» в обмане.

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