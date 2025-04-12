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Экс-футболист «Спартака» сравнил команду с красной тряпкой для быка

Экс-футболист Глушаков считает, что у «Спартака» есть шансы на победу в РПЛ
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков считает, что команда еще может побороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на поражение в матче против махачкалинского «Динамо», передает «Чемпионат».

«Команда пока не выбыла из чемпионской гонки. «Спартак» для соперников как красная тряпка для быка. Все другое: настрой, подготовка. Также я не понял, почему пенальти пошел бить не Барко», — сказал Глушаков.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на третьем месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на пять очков уступают лидеру — «Краснодару» — и идут вровень с «Зенитом».

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» планирует выгнать не забившего пенальти Медину.

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