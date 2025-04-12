Овечкин назвал имена тех, кто может побить его рекорд

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на торжественном мероприятии, посвященному его 895-й шайбе в регулярных чемпионатах, заявил, что его рекорд результативности могут побить сразу несколько игроков.

«Макдэвид, Драйзайтль, Мэттьюс. Самое главное, чтобы не было травм. Есть классные ребята, хорошие, которых я сейчас назвал. Одни из лучших. У них есть хорошие шансы», — заявил Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Александр Овечкин пошутил о новом 13-летнем контракте с «Вашингтоном».