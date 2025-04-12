Овечкин пошутил о новом 13-летнем контракте с «Вашингтоном»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на торжественном мероприятии, посвященному его 895-й шайбе в регулярных чемпионатах, в шутку объявил о готовности подписать 13-летний контракт с клубом.

«Как будто бы вчера мы подписывали 13-летний контракт. Так что, может, продление? Я могу подписаться еще на 13 лет», — заявил Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Александр Овечкин назвал новую цель после преодоления рекорда Уэйна Гретцки.