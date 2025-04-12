Овечкин назвал новую цель после преодоления рекорда Гретцки

Овечкин назвал своей целью победу в розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Андрею Аршавину и Никите Филатову заявил, что его ближайшая цель на сезон — это постараться выиграть Кубок Стэнли.

По его словам, оставшиеся перед финишем регулярного сезона игры будут отличной возможностью подготовиться к этому.

«У нас осталось пять игр — и потом плей-офф. Самое главное сейчас — побороться за Кубок Стэнли», — заявил Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Александр Овечкин назвал Вашингтон своим домом.