Тренер «Спартака» назвал виновного в поражении от «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после поражения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от махачкалинского «Динамо» заявил, что берет ответственность за произошедшее на себя. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Для меня было большим сюрпризом то, что было на футбольном поле. Если команда не показывает того, чего от нее хочет тренер, то, конечно, он несет ответственность, я несу ответственность. Надеюсь, что я быстро усвою этот урок», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на втором месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на три очка уступают лидеру — «Краснодару» и идут вровень с «Зенитом», однако эти два клуба свои матчи в туре еще не сыграли. У махачкалинцев 27 баллов и девятое место.

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