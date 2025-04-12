В «Динамо» прокомментировали победу над «Спартаком»

Газизов о победе над «Спартаком»: в тебя не верят, а ты доказываешь

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов передал привет эксперту Александру Бубнову, который не верил в их победу в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Его слова приводит «Советский спорт».

«Пальцев уже передал привет Бубнову, молодец. Я думаю, что почти все ставят нулевые шансы. Это же нормально, когда в тебя не верят, а ты доказываешь, что все хорошо», — заявил Газизов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на втором месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на три очка уступают лидеру — «Краснодару» и идет вровень с «Зенитом», однако эти два клуба свои матчи в туре еще не сыграли. У махачкалинцев 27 баллов и девятое место.

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