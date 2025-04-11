Экс-форвард сборной России: возможно, Соболев проявит себя с «Краснодаром»

«Краснодар» как минимум не проиграет петербургскому «Зениту» в центральном матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким прогнозом с порталом ODDS.ru поделился бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и «Спартака» Дмитрий Сычев.

Он подчеркнул, что «Зениту» необходимо побеждать для того, чтобы сохранять шансы на чемпионский титул. В то же время, заметил Сычев, «Краснодар» устроит и ничья, с учетом превосходства по очкам и дальнейшего календаря. По мнению эксперта, все решит игра лидеров. «Может быть, выстрелит Соболев», — допустил он.

Сычев выразил мнение, что в этой игре будет мало забитых мячей.

«Я думаю, матч получится очень напряженным, и на первый план, конечно, выйдет самоотдача и настрой. Поэтому матч получится интенсивным, минимум забитых голов, и я ставлю на «Краснодар» не проиграет», — сказал экс-футболист.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 13 апреля, игра начнется в 17:00 по московскому времени. Кубанская команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» делит второе место со «Спартаком» — в активе обеих команд по 47 очков.

Ранее игру «Зенита» с «Краснодаром» назвали матчем века.