Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-форвард сборной России: возможно, Соболев проявит себя с «Краснодаром»

Экс-игрок Сычев: «Краснодар» не проиграет «Зениту»
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

«Краснодар» как минимум не проиграет петербургскому «Зениту» в центральном матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким прогнозом с порталом ODDS.ru поделился бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и «Спартака» Дмитрий Сычев.

Он подчеркнул, что «Зениту» необходимо побеждать для того, чтобы сохранять шансы на чемпионский титул. В то же время, заметил Сычев, «Краснодар» устроит и ничья, с учетом превосходства по очкам и дальнейшего календаря. По мнению эксперта, все решит игра лидеров. «Может быть, выстрелит Соболев», — допустил он.

Сычев выразил мнение, что в этой игре будет мало забитых мячей.

«Я думаю, матч получится очень напряженным, и на первый план, конечно, выйдет самоотдача и настрой. Поэтому матч получится интенсивным, минимум забитых голов, и я ставлю на «Краснодар» не проиграет», — сказал экс-футболист.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 13 апреля, игра начнется в 17:00 по московскому времени. Кубанская команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» делит второе место со «Спартаком» — в активе обеих команд по 47 очков.

Ранее игру «Зенита» с «Краснодаром» назвали матчем века.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами