Игру «Зенита» с «Краснодаром» назвали матчем века

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» на хозяев поля будет оказано повышенное давление. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» не устроит даже ничья, потому что в этом случае «Краснодар» процентов на 90 будет чемпионом. Дальше его трудно будет нагнать. Поэтому для «Зенита» это матч века. Соберутся полные трибуны болельщиков, игра будет нервной», — заявил Наумов.

В 23-м туре «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом», встреча завершилась со счетом 1:1.

На 62-й минуте счет открыл Алексей Батраков. На 84-й минуте счет сравнял Александр Соболев. Для Соболева этот гол стал первым за «Зенит» в официальных матчах. На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок «Зенита» Педро.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает третье место, набрав 47 очков. «Краснодар» лидирует в чемпионате, набрав 52 очка.

Ранее бывшая жена Матвея Сафонова подала в суд на признание его банкротом.