«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» в матче плей-офф КХЛ

Уфиский «Салават Юлаев» обыграл московский «Спартак» в матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Уфа-Арене», завершилась с результатом 4:1 в пользу хозяев. Спартаковцы забили первыми — отличился Адам Ружичка на 7-й минуте. На 14-й и 17-й минутах у «Салавата» забил Деннис Ян, на 52-й минуте отличился Артем Пименов, а на 57-й — Ярослав Цулыгин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Это первая встреча коллективов в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Вторая пройдет также в Уфе 13 числа и начнется в 14:00 по московскому времени.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее СКА назвали одним из лучших клубов Европы.