«Спартаку» удалось открыть счет, но «Салават Юлаев» действовал с преимуществом и смог благодаря дублю Ян перевернуть игру. Посмотрим, что будет дальше.
Самонов почти с сиреной потащил опаснейший бросок в ближний угол от Голдобина с передачи Порядина.
ГООООООООООООООООООООЛ! Деннис Ян — 2:1! Пименов зряче набросил на ворота, а Ян классно подставил в воздухе клюшку!
ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Деннис Ян — 1:1! Затолкали уфимцы! Ремпал организовал атак и опасно бросил, а на добивании на пятаке Ян переиграл защитника «Спартака»!
Спартаковцы по-прежнему высоко прессингуют в чужой зоне, но хозяева спокойно выходят из-под давления. 11-4 по броскам уже. Сейчас, правда, Морозов могучим щелчком зарядил над перекладиной.
Загидулин потащил бросок срезавшего в центр с шайбой Ремпала! Ну а дальше не позволили спартаковские защитники сыграть на добивании, и голкипер накрыл.
Стычка на льду возникла после жесткого приема Газимова на Порядине, но фола не зафиксировано. Да, досталось по голове спартаковцу, но он уже сам присаживался в этот момент.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Адам Ружичка — 0:1! Отлично начал атаку Миронов, а дальше Ружичка ворвался в зону с контролем, доехал до правого круга вбрасывания и не оставил хлестким броском шансов Самонову.
По одному броску нанесли команды на данный момент. И Самонов, и Загидулин спокойно отразили шайбу.
Состав «Салавата Юлаева» Василевский – Науменков, Уилсон – Хмелевски – Ливо; Хафизуллин – Цулыгин, Ремпал – Пименов – Ян; Панин – Газимов, Горшков – Алалыкин – Сучков; Зоркин – Варлов, Черный – Ефремов – Набиев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Салават Юлаев» в Уфе принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.