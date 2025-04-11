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Спорт

Старт перекрестного плей-офф: «Салават Юлаев» принимает «Спартак». LIVE

Кубок Гагарина. Четвертьфинал. Первый матч. «Салават Юлаев» — «Спартак». ОНЛАЙН

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ХК «Спартак» Москва
В первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» принимает на своем льду московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч
Перерыв
11 апреля 17:00
Салават Юлаев
Уфа, Россия
14' Ян
16' Ян
2 : 1
Спартак
Москва, Россия
06' Ружичка
Стадион «Уфа-Арена», Уфа, Россия
1-й период

14'00" Ян 16'58" Ян

06'02" Ружичка

2-й период
3-й период
Трансляция
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Перерыв

«Спартаку» удалось открыть счет, но «Салават Юлаев» действовал с преимуществом и смог благодаря дублю Ян перевернуть игру. Посмотрим, что будет дальше.

20'

Сирена на первый перерыв.

20'

Самонов почти с сиреной потащил опаснейший бросок в ближний угол от Голдобина с передачи Порядина.

18'

В штангу приходится бросок Ефремова! Очень тяжело сейчас «Спартаку».

18'

ГООООООООООООООООООООЛ! Деннис Ян — 2:1! Пименов зряче набросил на ворота, а Ян классно подставил в воздухе клюшку!

17'

Самонов в ближнем углу выловил шайбу после броска Беляева из-под двух защитников.

15'

ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Деннис Ян — 1:1! Затолкали уфимцы! Ремпал организовал атак и опасно бросил, а на добивании на пятаке Ян переиграл защитника «Спартака»!

14'

Спартаковцы по-прежнему высоко прессингуют в чужой зоне, но хозяева спокойно выходят из-под давления. 11-4 по броскам уже. Сейчас, правда, Морозов могучим щелчком зарядил над перекладиной.

12'

Загидулин потащил бросок срезавшего в центр с шайбой Ремпала! Ну а дальше не позволили спартаковские защитники сыграть на добивании, и голкипер накрыл.

11'

6-3 по броскам в створ в пользу хозяев, но в счете они уступают.

10'

Бросок и добивание Ливо отразил Загидулин! Это был шанс.

10'

Стычка на льду возникла после жесткого приема Газимова на Порядине, но фола не зафиксировано. Да, досталось по голове спартаковцу, но он уже сам присаживался в этот момент.

9'

Алалыкин из хорошей позиции бросил через паузу — немного не попал в створ.

7'

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Адам Ружичка — 0:1! Отлично начал атаку Миронов, а дальше Ружичка ворвался в зону с контролем, доехал до правого круга вбрасывания и не оставил хлестким броском шансов Самонову.

5'

Самонов потащил щитком бросок Галимова с неудобной руки с пятака!

4'

По одному броску нанесли команды на данный момент. И Самонов, и Загидулин спокойно отразили шайбу.

2'

Активное начало от спартаковцев, которые активно летят вперед и прессингуют соперников.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

16:50

Состав «Салавата Юлаева» Василевский – Науменков, Уилсон – Хмелевски – Ливо; Хафизуллин – Цулыгин, Ремпал – Пименов – Ян; Панин – Газимов, Горшков – Алалыкин – Сучков; Зоркин – Варлов, Черный – Ефремов – Набиев.

16:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Салават Юлаев» в Уфе принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

17:00

Александр Самонов защищает ворота «Салавата Юлаева», а Артем Загидулин в воротах «Спартака».

16:55

Состав «Спартака»

Миронов - Королев, Пашин - Рубцов - Галимов; Вишневский - Орлов, Порядин - Морозов - Голдобин; Зайцев - Ефремов, Филин - Локтионов - Ружичка; Беляев - Мальцев - Лукьянцев, Мансуров.

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