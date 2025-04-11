Самолет с летящим в НХЛ россиянином стал самым отслеживаемым в мире

Самолет с летящим в Монреаль Демидовым на борту стал самым отслеживаемым в мире

Самолет с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Иваном Демидовым, следовавшим по маршруту Стамбул — Монреаль, стал одномоментно самым отслеживаемым в мире. Об этом сообщает аккаунт BarDown в соцсетях.

По информации источника, за данным рейсом одновременно следили 2300 пользователей портала Flightradar, позволяющим пользователям наблюдать за положением воздушных судов.

Демидов был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. Вместе с ним клубы НХЛ в первом раунде задрафтовали еще троих россиян — Антон Силаев был выбран под общим 10-м номером «Нью-Джерси Дэвилз», Егор Сурин — под 22-м номером «Нэшвилл Предаторз», и Матвей Гридин — под 28-м номером «Калгари Флэймз».

9 апреля Демидов расторг контракт со СКА по обоюдному согласию. 6 апреля СКА вылетел из Кубка Гагарина. Для петербургской команды этот результат стал худшим за последние 15 лет — в промежуток с 2011 по 2024 год армейцы всегда преодолевали первый раунд плей-офф КХЛ.

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