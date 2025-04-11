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В НХЛ назвали скучным российский хоккей

Финский нападающий «Монреаль Канадиенс» Лайне назвал КХЛ скучной лигой
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Global Look Press

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне в интервью TVA Sports заявил, что не смотрит европейский хоккей, так как считает его скучным.

Спортсмен допустил это высказывание, комментируя переход российского форварда Ивана Демидова в стан «Канадиенс» из петербургского СКА.

«Говорят, этот парень обладает классными навыками. Но европейский хоккей скучный из-за размера площадки, там все медленнее. Надеюсь, что он будет приносить пользу с первой же игры», — заявил Лайне.

Демидов был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. Вместе с ним клубы НХЛ в первом раунде задрафтовали еще троих россиян — Антон Силаев был выбран под общим 10-м номером «Нью-Джерси Дэвилз», Егор Сурин — под 22-м номером «Нэшвилл Предаторз», и Матвей Гридин — под 28-м номером «Калгари Флэймз».

Ранее «Вашингтон» объявил о переносе массового чествования Александра Овечкина.

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