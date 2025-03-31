Загитова сменила имидж

Загитова о смене имиджа: сама от себя такого не ожидала

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале рассказала, что покрасила волосы в бордовый цвет.

«Знаю, знаю, вы от меня такого не ожидали. Но, честно скажу, я сама от себя такого не ожидала. Видимо, в подростковом возрасте я просто не пережила тот период, который, кстати, бывает у всех», — сказала Загитова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены. Однако при этом о возвращении на турниры под эгидой ISU речи пока не идет.

Ранее российская фигуристка заявила у Загитовой язык чуть быстрее ее мыслей.