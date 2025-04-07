Стало известно, хочет ли Валиева вернуться в большой спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в эфире телеканала «Москва 24», что Камила Валиева хочет вернуться в большой спорт.

«Я знаю, что она очень хочет вернуться в спорт, она будет бороться, будет себя преодолевать. Уверена, что она приведет себя в спортивную форму. Я буду ей в этом помогать, если она этого захочет», — сказала Навка.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

Ранее адвокаты Валиевой обвинили WADA в мошенничестве.