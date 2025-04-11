Стала известна зарплата Салаха по новому контракту с «Ливерпулем»

The Telegraph: Салах будет получать £20 млн по новому контракту с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах будет зарабатывать по новому контракту £20 млн в год с учетом бонусов. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По информации источника, бонусная часть будет активироваться в случае, если 32-летнему форварду удастся преодолеть отметку в 20 голов за сезон.

Предыдущий контракт Салаха с «Ливерпулем» истекал летом 2025 года. Египтянин выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» уверенно лидирует: коллектив Арне Слота набрал 73 очка за 31 тур, имея отрыв в 11 баллов от ближайшего преследователя в лице «Арсенала».

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет против «Вэст Хэма». Встреча состоится 13 апреля. Команды выйдут на поле стадиона «Энфилд» в 16.00 по московскому времени.

Действующими чемпионами Англии являются игроки «Манчестер Сити». Клуб Хосепа Гвардиолы удерживает титул чемпиона четыре сезона кряду.

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