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Вопрос возвращения пива на стадионы не входит в повестку Госдумы

Матыцин: на повестке дня в Госдуме не стоит вопрос возвращения пива на стадионы
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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

На повестке дня в профильном комитете Госдумы по физической культуре и спорту не стоит вопрос возвращения пива на стадионы. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава комитета Олег Матыцин.

«На сегодняшний день в комитете Государственной думы по физической культуре и спорту вопрос возвращения пива на стадионы не входит в повестку», — сказал он.

10 апреля министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что необходимо вернуть возможность спортивным фанатам употреблять слабоалкогольные напитки на стадионах. По его словам, отмена запрета на распитие спиртных напитков в спортсооружениях до сих пор не произошла из-за слабого межведомственного взаимодействия.

Запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, их рекламу на стадионах запретили в 2004 году. Безуспешно отменить запрет пытались несколько раз: в 2014-м с такой инициативой выступило Минэкономразвития, в 2016-м — Минпромторг.

При этом для крупных международных турниров, спонсорами которых выступали пивоваренные компании, делали исключения: пиво разрешали продавать в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, во время проведения Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира по футболу (2018).

Ранее российский тренер заявил, что возвращение пива на стадионы повысит посещаемость матчей.

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