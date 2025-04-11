«Вашингтон» Овечкина обыграл «Каролину»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее »Каролины Харрикейнз».

Встреча прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков — 5:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Ник Дауд, Том Уилсон и Пьер-Люк Дюбуа, на счету которого также победный буллит. У проигравшей команды отличились Сет Джарвис, Логан Станковен, Джексон Блейк и Джордан Мартинук.

Капитан «Кэпс» Александр Овечкин записал на свой счет голевой пас.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Александру Овечкину подарили золотую клюшку.