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«Лион» вырвал ничью у «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

«Лион» вырвал ничью у «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
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Molly Darlington/Reuters

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Лион» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».

Встреча прошла в Лионе на арене «Гроупама Стэдиум» в присутствии 60 тысяч зрителей и завершилась со счетом 2:2. Счет в матче на 25-й минуте открыл Тьяго Альмада, нанеся точный удар со штрафного. На пятой компенсированной минуте к первому тайму Лени Йоро сравнял счет, после чего на 88-й минуте встречи Джошуа Зиркзее вывел «красных дьяволов» вперед. Окончательный счет игры на 90+5-й минуте установил Райан Шерки, перекинувший мяч через Андре Онану, находясь на линии вратарской.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры. Ответная игра состоится 17 апреля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток игры прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги Европы является бергамская «Аталанта», которая в финале 2024 года со счетом 3:0 разгромила леверкузенский «Байер».

Ранее «Краснодар» назвали фаворитом матча с «Зенитом».

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