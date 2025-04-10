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Спорт

Остановить фаворита: «Лион» принимает «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы. LIVE

Лига Европы. Четвертьфинал. Первый матч. «Лион» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

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Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш

Reuters
В первом матче четвертьфинала Лиги Европы французский «Лион» принимает на своем поле английский «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
Матч не начался
10 апреля 22:00
Лион
Лион, Франция
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Стадион «Групама», Лион, Франция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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22:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Гленном Нюбергом из Швеции во главе.

21:55

А вот стартовый состав английского «Манчестер Юнайтед» от Рубена Аморима:

Онана, Мазрауи, Магуайр, Йоро, Дало, Доргу, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Хойлунд.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека:

Перри, Тальяфико, Ньякате, Мата, Мэйтленд-Найлс, Верету, Акуоку, Толиссо, Альмада, Шерки, Микаутадзе.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче четвертьфинала Лиги Европы французский «Лион» принимает на своем поле английский «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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