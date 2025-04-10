Встречу обслуживает бригада арбитров с Гленном Нюбергом из Швеции во главе.
А вот стартовый состав английского «Манчестер Юнайтед» от Рубена Аморима:
Онана, Мазрауи, Магуайр, Йоро, Дало, Доргу, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Хойлунд.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека:
Перри, Тальяфико, Ньякате, Мата, Мэйтленд-Найлс, Верету, Акуоку, Толиссо, Альмада, Шерки, Микаутадзе.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче четвертьфинала Лиги Европы французский «Лион» принимает на своем поле английский «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.