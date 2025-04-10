«Краснодар» назвали фаворитом матча с «Зенитом»

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий заявил, что в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» фаворитом является гостевая команда. Его слова приводит «Советский спорт».

«Быки» будут более свободны с точки зрения психологии. Работа над ошибками проведена, команда несется вперед на крыльях уверенности. Но пока рано называть чемпионом «Краснодар». Даже в случае победы южане могут ошибиться в дальнейшем, это может произойти в любой момент. », — заявил Непомнящий.

В 23-м туре «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом», встреча завершилась со счетом 1:1.

На 62-й минуте счет открыл Алексей Батраков. На 84-й минуте счет сравнял Александр Соболев. Для Соболева этот гол стал первым за «Зенит» в официальных матчах. На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок «Зенита» Педро.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает третье место, набрав 47 очков. «Краснодар» лидирует в чемпионате, набрав 52 очка.

Ранее «Cпартаку» предсказали борьбу за чемпионство.