«Cпартаку» предсказали борьбу за чемпионство

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус в интервью Vprognoze.ru заявил, что столичный «Спартак» будет реальным претендентом на чемпионство в 2026 году.

По его словам, текущий сезон наставник красно-белых Деян Станкович тратит на знакомство с клубом.

«Пока они играют слишком неровно. В принципе, это только первый год работы Станковича, поэтому думаю, что в следующем году при таком настрое они обязательно вклинятся в борьбу за титул», — заявил Белоус.

6 апреля «Спартак» разгромил «Ростов». Встреча, которая проходила на «Ростов Арене», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В первом тайме голов забито не было, однако на 45+4-й минуте красную карточку получил нападающий «Ростова» Алексей Сутормин. Во второй половине встречи на 65-й минуте счет открыл Наиль Умяров, на 68-й отличился Кристофер Мартинс, а третий мяч забил Эсекьель Барко на 88-й минуте.

В следующем матче «Спартак» сыграет дома против махачкалинского «Динамо» — встреча состоится 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит на «Лукойл Арене» в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может остаться в Саудовской Аравии.