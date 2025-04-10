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Роналду может остаться в Саудовской Аравии

Журналист Лонгари: «Аль-Наср» предложил Роналду контракт до 2027 года
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Stringer/Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может продлить трудовое соглашение с клубом. Об этом в соцсетях написал журналист Джанлуиджи Лонгари.

По информации источника, руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

6 апреля «Аль-Наср» одержал победу над «Аль‑Хилялем». Встреча, которая состоялась на стадионе «Kingdom Arena», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В турнирной таблице национального первенства «Аль-Хиляль» набрал 57 очков после 26 игр и занимает второе место. «Аль-Наср» идет третьим с 54 баллами. Лидирует «Аль-Иттихад» — у них 61 очко и проведено на одну игру меньше.

До «Аль-Насра» Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».

Ранее Александру Овечкину предложили еще раз сыграть в футбол за «Динамо».

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